Portugal pouparia 1.187 milhões de euros em juros num ano de crescimento real igual ou inferior a zero se toda a dívida portuguesa registada em 2019 fosse dívida pública contingente, indexada à situação económica, conclui um estudo da FFMS.

"Tomando como referência o valor da dívida portuguesa registada em maio de 2019, este estudo demonstra que, se toda a dívida tivesse sido emitida nas mesmas condições que os Certificados do Tesouro Poupança Crescimento (CTPC, um instrumento de dívida contingente emitido em 2017) e, simultaneamente, se tivesse registado um crescimento real anual igual a zero, o Estado português teria conseguido poupar cerca de 1.187 milhões de euros durante o ano seguinte através da isenção do pagamento do prémio de remuneração", conclui o estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS).

Este número, destaca, "equivale a 0,6% do Produto Interno Bruto (PIB) de 2018 ou a 20% do défice máximo acordado no Pacto de Estabilidade e Crescimento".