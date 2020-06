Actualidade

Quase uma dezena de pessoas foram detidas nos distritos de Lisboa e Setúbal por suspeitas de crimes de violência doméstica entre os dias 08 e 14 de junho, segundo a Procuradoria-Geral Regional de Lisboa (PGDL).

Numa nota publicada na página da Internet, a PGDL informa que as nove detenções, no âmbito da intervenção do Ministério Público, ocorreram na área da violência doméstica em cenário de agressões, injúrias e ameaças entre cônjuges, companheiros, namorados ou ascendentes.

De acordo com a nota, foram detidas pessoas em Cascais, Sintra, Lisboa e Seixal.