Covid-19

A União Europeia (UE) e cinco organizações não-governamentais (ONG) internacionais associaram-se hoje a organizações timorenses para dar apoio a alguns dos setores mais vulneráveis da população, no quadro de resposta à pandemia da covid-19.

Dirigida a famílias em oito municípios timorenses, com um valor de 1,3 mihões de dólares de financiamento europeu, a iniciativa vai ser desenvolvida pelas ONG Care, Oxfam, Plan International, Catholic Relief Services e World Vision.

Andrew Jacobs, embaixador da UE em Timor-Leste, recordou o apoio multifacetado dado ao país no combate à covid-19, sublinhando a importância desta iniciativa, que "visa as famílias mais pobres, prestando apoio económico e serviços de saúde às pessoas vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência".