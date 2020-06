Covid-19

A economia timorense já recuou pelo menos 6% este ano, devido aos efeitos da pandemia da covid-19 e ao menor gasto público, segundo um estudo preliminar do Banco Central de Timor-Leste (BCTL), anunciou o governador da instituição.

"A economia registou uma queda de cerca de 6% devido ao facto de a atividade económica não ter retomado a normalidade", explicou Abraão de Vasconcelos, acrescentando que os efeitos se podem estender nos próximos meses.

Abraão de Vasconcelos falava numa audição pública da comissão especializada das Finanças Públicas no Parlamento Nacional que está a debater um pedido do Governo para o levantamento de 286,6 milhões de dólares (253,89 milhões de euros) do Fundo Petrolífero (FP).