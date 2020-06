Actualidade

Lisboa, 17 jun 2020 (Lusa) - O ensaísta e bibliófilo Alberto Manguel escreveu uma obra em homenagem "ao excecional escritor argentino" Jorge Luis Borges, que é também uma "memória afetiva" entre os dois escritores, e que a Tinta-da-China reedita este mês, com um posfácio inédito.

"Com Borges" é o título do livro que liga "dois génios", intelectual e afetivamente: o escritor, poeta, tradutor, critico literário e ensaísta argentino Jorge Luis Borges, o homenageado nesta obra, e o escritor, tradutor, editor, ensaísta e romancista, nascido na Argentina, mas nacionalizado canadiano, Alberto Manguel, que lhe presta homenagem.

Editado originalmente em Portugal em 2006 pelas edições Âmbar, com tradução de Miguel Serras Pereira, esta obra volta aos escaparates das livrarias portuguesas quase 15 anos depois, numa nova edição da Tinta-da-China, com tradução de Rita Almeida Simões e com um posfácio inédito na edição portuguesa.