Actualidade

A atriz Madalena Pestana, que fez parte do elenco fundador da companhia A Comuna - Teatro de Pesquisa, morreu na segunda-feira, em Lisboa, aos 70 anos, disse hoje à Lusa fonte próxima da família.

Nascida no concelho de Sintra, em novembro de 1949, Maria Madalena Batalha Pestana foi uma das protagonistas do teatro independente, em Portugal, na década de 1970, uma "atriz-força da natureza", como a crítica a definiu, logo na estreia, em 1969, no papel de "Antígona", espetáculo inaugural do grupo Primeiro Acto, que também lhe valeu os elogios de autores como José Cardoso Pires e Alves Redol.

Ao longo de quase uma década, segundo a base de dados do Centro de Estudos de Teatro da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, o nome de Madalena Pestana surge em companhias como Grupo 4, mas sobretudo em A Comuna - Teatro de Pesquisa, que tem no seu núcleo fundador atores como João Mota, Carlos Paulo, António Rama, Manuela de Freitas, Maria Emília Correia e Melim Teixeira.