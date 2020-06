Actualidade

As autoridades sul-coreanas endureceram hoje o tom e responderam fortemente às críticas feitas por Pyongyang ao Presidente da Coreia do Sul, à rejeição da oferta de diálogo e aos planos de uma nova militarização da fronteira pelos norte-coreanos.

O porta-voz do escritório do Presidente da Coreia do Sul, Yoon Do-han, repudiou duramente as palavras de Kim Yo-jong, irmã do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, que foram publicadas hoje pela agência de notícias estatal KCNA.

Em dois comunicados, Kim Yo-jong tornou pública a oferta de Seul de enviar delegados a Pyongyang para estabelecer um diálogo, tendo rejeitado a oferta veementemente, além de chamar de "nojento" o discurso que o Presidente sul coreano, Moon Jae-in, fez na segunda-feira, pedindo ao regime da Coreia do Norte que não destrua a aproximação entre os dois países.