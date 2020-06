Actualidade

A cantora Carminho escreveu em sextilhas um livro biográfico para crianças sobre a fadista Amália Rodrigues, que sai este mês, numa altura em que se celebra o centenário da diva do fado.

"Inspirada no universo fadista que me rodeia desde que nasci, propus-me contar a história em sextilhas, uma das formas poéticas usadas no fado tradicional", explica Carminho no final de "Amália, já sei quem és", a editar no dia 23.

Com ilustrações de Tiago Albuquerque, o livro conta, de forma cronológica, a vida e o percurso artístico de Amália Rodrigues, desde o nascimento, no tempo das cerejas, até à atualidade, porque a artista "vive nos fados que ela cantou" e que inspiram ainda novas gerações, escreve Carminho.