O antigo presidente da Junta de Freguesia do Sado (Setúbal) Eusébio Candeias afirmou hoje que os resíduos perigosos encontrados no Vale da Rosa nada têm a ver com as escórias de alumínio da Metalimex enviadas para a Alemanha.

"Posso garantir que as escórias de alumínio que se encontravam, no final os anos 90 do século passado, na antiga unidade industrial da Metalimex foram mesmo removidas do local em 1998 e que os materiais agora encontrados pela associação ZERO só começaram a ser depositados naquele local a partir de 2003", disse à agência Lusa Eusébio Candeias, ex-presidente da Junta de Freguesia do Sado e ex-vereador comunista na Câmara de Setúbal.

A associação ambientalista ZERO alertou na segunda-feira para as consequências ambientais de um depósito ilegal de cerca de 30 mil toneladas de resíduos perigosos perto das antigas instalações da empresa Metalimex, junto ao Complexo Municipal de Atletismo de Setúbal.