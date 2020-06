Covid-19

O número de novos casos de covid-19 na Rússia durante as últimas 24 horas é de 7.843, a cifra diária mais baixa registada desde o dia 01 de maio, de acordo com as autoridades sanitárias de Moscovo.

Dos casos que foram diagnosticados no último dia, 2.994 são assintomáticos.

No total, na Rússia morreram da doença 7.847 pessoas e 533.301 foram infetadas, sendo que 10.036 receberam alta hospitalar nas últimas 24 horas.