Actualidade

Os 19 presidentes do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra declararam "apoio total à manutenção dos serviços do Hospital dos Covões" e pediram ao Governo que trave o "esvaziamento" desta unidade.

"O Hospital dos Covões tem uma importância enorme para a população da Região de Coimbra, bem como para os profissionais que lá trabalham", refere José Carlos Alexandrino, presidente da CIM Região de Coimbra, cujo Conselho Intermunicipal reuniu na terça-feira, em Oliveira do Hospital.

Os autarcas estão contra o eventual encerramento ou redução do horário do Serviço de Urgências do Hospital dos Covões, que nos últimos anos tem perdido diversos serviços.