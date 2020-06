Actualidade

A esquerda parlamentar demarcou-se hoje da intenção do PAN de estabelecer um período de nojo entre o exercício de funções governativas na área das Finanças e o desempenho do cargo de governador do Banco de Portugal.

Na reunião desta manhã da Comissão de Orçamento e Finanças, em que se está a proceder à definição da metodologia da discussão na especialidade do projeto de lei do PAN para alterar as regras de nomeação do Governo do Banco de Portugal, o PS manifestou-se frontalmente contra este diploma já aprovado na generalidade no passado dia 09.

Depois, o PCP, por intermédio de Duarte Alves, considerou que a questão que se coloca entre incompatibilidades ou impedimentos não é relativa ao trânsito entre funções públicas, mas do privado para o Estado.