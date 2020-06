Actualidade

A Comissão Europeia quer apertar as regras para entrada de investidores estrangeiros, subsidiados por países terceiros, no mercado da União Europeia (UE), pretendendo tornar-se na autoridade que supervisiona aquisições de companhias comunitárias ou que impõe remédios.

Em causa está uma proposta para evitar a distorção do mercado único europeu devido a subvenções estrangeiras, documento que Bruxelas colocou hoje em consulta pública até final de setembro, visando reforçar as regras comunitárias aplicadas à entrada de capital de países terceiros na UE.

"As subvenções concedidas pelos Estados-membros [às suas empresas] são sempre sujeitas às regras da UE em matéria de auxílios estatais, a fim de evitar distorções", mas o mesmo não acontece com "subsídios concedidos por governos não comunitários" a companhias que operam na UE, contextualiza o executivo comunitário, argumentando que, por isso, se tem registado um "aumento do impacto negativo sobre a concorrência no mercado único".