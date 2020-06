Actualidade

Cerca de 194 milhões de aves e 29 milhões de mamíferos podem morrer anualmente atropelados nas estradas europeias, segundo projeções de um estudo, que estima para Portugal a morte anual de quatro milhões de aves e 450 mil mamíferos.

O estudo, publicado recentemente na revista científica Frontiers in Ecology and Environment, foi conduzido por uma equipa de investigadores europeus liderada pela bióloga portuguesa Clara Grilo, que trabalha no Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (Cesam) da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

O trabalho, que, de acordo com os seus autores, poderá ser relevante para o planeamento da construção de novas estradas e a mitigação dos seus efeitos na biodiversidade, sugere que as espécies mais atropeladas por viaturas não são as potencialmente mais vulneráveis ao impacto das estradas.