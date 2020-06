Covid-19

A Alemanha registou até hoje 187.184 casos de covid-19, somando mais 345 que no dia anterior, depois de ter detetado um novo surto num matadouro, onde 400 funcionários testaram positivo desde o início da semana.

A empresa Tönnes, em Rheda-Wiedenbrück, no estado da Renânia do Norte-Vestefália, já tinha mencionado que mais de uma centena de trabalhadores estariam infetados, prometendo medidas para conter a propagação. As autoridades revelam agora que serão cerca de 400 os funcionários desta fábrica com covid-19.

De acordo com o jornal "Neue Westfälische" um total de mil testes já terá sido feito e é esperado que o número de casos aumente significativamente.