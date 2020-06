CORREÇÃO

(NOVA VERSÃO PARA CORRIGIR NO ÚLTIMO PARÁGRAFO A DIFERENÇA NO NÚMERO DE CASOS ENTRE HOJE E TERÇA-FEIRA, QUE É DE 282 E NÃO DE 280)

Portugal regista hoje mais um morto relacionado com a covid-19 do que na terça-feira e mais 336 infetados, a maioria na Região de Lisboa e Vale do Tejo, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os dados da DGS indicam um total de 1.523 mortes relacionadas com a covid-19 e de 37.672 casos confirmados.