Covid-19

Oito profissionais e 12 doentes internados no Serviço de Hematologia no IPO de Lisboa foram diagnosticados com covid-19, segundo a instituição, adiantando que os pacientes foram transferidos para outros hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

A existência de um foco de covid-19 no Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa foi confirmado hoje pela diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, na conferência de imprensa diária da DGS sobre a pandemia.

Num comunicado enviado à agência Lusa, o Instituto Português de Lisboa Francisco Gentil (IPO de Lisboa) afirma que os casos foram diagnosticados no âmbito das ações de rastreio e das medidas de contenção realizadas pelo IPO.