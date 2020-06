Covid-19

A empresa DHL Supply Chain, localizada na plataforma logística de Azambuja, no distrito de Lisboa, disse hoje que menos de 5% dos 400 trabalhadores testaram positivo à covid-19 e que as operações "prosseguem sem interrupções".

"Continuamos a trabalhar em estreita colaboração com a DGS (Direção-Geral da Saúde) para detetar e deter possíveis cadeias de infeção. Para proteger os nossos colaboradores, tomámos as precauções preventivas possíveis em todas as áreas, com base nas recomendações de saúde", refere fonte oficial da empresa, num comunicado enviado à agência Lusa.

Em jeito de balanço, após a conclusão dos testes aos 400 trabalhadores que trabalham no armazém da DHL Supply Chain, a empresa, que não avança com números totais, ressalva apenas que "o número de infeções por covid-19 é inferior a 5% da força de trabalho naquele local".