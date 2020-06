Actualidade

A queda de uma torre de telecomunicações em Alcabideche, concelho de Cascais, provocou hoje, além de dois feridos graves, danos num edifício, num veículo ligeiro e numa casa, mas "não há desalojados", segundo fonte dos bombeiros.

"Temos danos, obviamente, na estrutura da torre, na casa onde a torre estava assente e ainda num veículo ligeiro que estava estacionado, e eventualmente no portão da casa do outro lado, porque a torre conseguiu acertar num caminho que faz a passagem para uma propriedade", disse à Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários de Alcabideche, no distrito de Lisboa.

Os principais danos são no edifício sobre o qual a torre de telecomunicações estava assente, "um edifício com altura de dois pisos", construído há muitos anos e que já foi usado pela antiga empresa portuguesa de telecomunicações Telefones de Lisboa e Porto (TLP), referiu fonte dos bombeiros.