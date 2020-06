Actualidade

A Associação Empresarial Ourém-Fátima (ACISO) anunciou hoje que a venda do terço comemorativo do centenário das "Aparições de Fátima" permitiu angariar quase 600 mil euros para uma instituição local.

A presidente da ACISO, Purificação Reis, informou que, até ao momento, foram vendidos 580.660 exemplares desse terço, lançado em 2017 e ainda no mercado, no âmbito de uma iniciativa da associação empresarial em parceria com entidades locais.

Por cada unidade vendida, a 12 euros, um euro destina-se a apoiar a construção de um lar para pessoas com deficiência do Centro de Reabilitação e Integração de Fátima (CRIF), no concelho de Ourém, distrito de Santarém.