Actualidade

O filme "A última sessão", de Peter Bogdanovich, assinala a reabertura da Cinemateca Portuguesa, a 01 de julho, em Lisboa, sob o mote "A vida continua", depois de mais de três meses encerrada por causa da covid-19.

A Cinemateca reabriu a atividade ao público de forma gradual desde 01 de junho, mas as sessões de cinema só são retomadas em 01 de julho, repartidas entre a esplanada e uma das salas, com lotação limitada, por causa das medidas de segurança.

Para a reabertura, a Cinemateca escolheu "um filme melancólico e magnífico" de Peter Bogdanovich, de 1971, "uma das mais comoventes evocações da experiência formativa do cinema no século XX", como refere a direção do Museu do Cinema, na programação de julho.