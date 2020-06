Actualidade

Alvo das manifestações das últimas semanas em França contra o racismo e a violência policial, centenas de agentes da polícia entregaram hoje as algemas na prefeitura de Paris, numa ação de protesto para exigir melhores condições de trabalho.

No protesto, organizado por associações sindicais da polícia, os agentes pediram a demissão do ministro do Interior, Christophe Castaner.

A ação é a mais recente de uma série de protestos da polícia francesa em resposta às manifestações em várias cidades do país contra a violência policial e o racismo, na sequência da morte do norte-americano negro George Floyd às mãos da polícia no final de maio nos Estados Unidos.