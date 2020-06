Covid-19

A região de Lisboa e Vale do Tejo concentrou hoje 84% dos novos casos diários de covid-19, registando 282 das 336 novas infeções reportadas, com o concelho de Sintra a ultrapassar a 'barreira' dos 2.000 casos.

Segundo o boletim da situação epidemiológica em Portugal divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), dos casos reportados nas últimas 24 horas, 84% registaram-se em Lisboa e Vale do Tejo (LVT), região que na terça-feira já tinha concentrado 78,6% das novas infeções, 86,7% na segunda-feira, 90,75% no domingo e 76% no sábado.

Dos 336 novos casos, LVT registou 282, a região Norte 38, o Centro nove, o Algarve seis e o Alentejo tem mais um caso.