Covid-19

O Governo da Ucrânia estendeu até 31 de julho o confinamento imposto no país devido a um aumento de casos de infeção pelo novo coronavírus, que causa a doença covid-19, informou o primeiro-ministro ucraniano, Denis Shmigal.

"Considerando o aumento dos casos de infeções pelo novo coronavírus, estenderemos a validade do confinamento até 31 de julho deste ano", afirmou Shmigal durante uma reunião do gabinete de ministros, segundo comunicado do Governo da Ucrânia.

O chefe do Governo ucraniano apontou que a flexibilização do confinamento foi interpretado por muitos como o levantamento de todas as restrições, de modo que "hoje temos um resultado infeliz".