O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, argumentou hoje que os britânicos "estão fartos" de falar sobre o 'Brexit' para justificar a recusa em pedir à União Europeia (UE) um prolongamento das negociações para um acordo bilateral.

"Eu acho que as pessoas deste país estão sinceramente fartas de continuar a falar sobre o 'Brexit' e o que querem é que seja concretizado. Nós executámo-lo (com a saída formal do bloco em 31 de janeiro) e agora estamos a avançar", disse, durante o debate semanal no parlamento, em resposta ao líder interino dos Liberais Democratas, Ed Davey.

"Devido à crise da covid-19, dezenas de milhares de empresas britânicas arriscam a falência e milhões de pessoas arriscam o desemprego", avisou Davey, exortando Johnson a aceitar uma extensão para ganhar "espaço para respirar" e salvar postos de trabalho.