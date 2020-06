Actualidade

Um dos dois trabalhadores feridos após a queda de uma torre de telecomunicações em Alcabideche, no concelho de Cascais, morreu no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, confirmou à Lusa fonte do Centro Hospitalar Lisboa Norte.

O homem, de 25 anos, encontrava-se com "prognóstico muito reservado" no Hospital de Santa Maria, mas acabou por não resistir aos ferimentos, informou o Centro Hospitalar Lisboa Norte.

Após a queda de uma torre de telecomunicações em Alcabideche, o trabalhador de 25 anos sofreu uma paragem cardiorrespiratória, situação que foi revertida no local pela equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), e foi transportado para o Hospital Santa Maria.