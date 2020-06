Actualidade

O Teatro da Trindade INATEL, em Lisboa, confirmou hoje a reabertura ao público em setembro, quando considera estarem reunidas as condições de segurança para todos, na sequência das medidas de confinamento impostas pela covid-19, foi hoje anunciado.

A retoma das representações do musical "Chicago", estreado em setembro do ano passado, deverá marcar a reabertura deste teatro do Chiado, antecedento a estreia da adaptação teatral de "Amado monstro", de Javier Tomeo, e de "Ricardo III", de Shakespeare, produção que esteve programada para o passado mês de abri, antes da pandemia e da declaração do estado de emergência.

"Conhecido o plano de desconfinamento para os espaços culturais e estando reunidas condições para que o público, os artistas, técnicos e colaboradores se sintam confiantes e em segurança no regresso, confirma-se a reabertura do Teatro da Trindade INATEL em setembro", afirma o teatro, em comunicado.