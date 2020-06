Actualidade

O chefe da diplomacia da China, Wang Yi, pediu hoje à Índia para punir os responsáveis pelos confrontos mortais entre as forças dos dois países na fronteira que disputam, na região dos Himalaias, na segunda-feira.

Segundo um comunicado divulgado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, o pedido de Wang foi feito durante uma conversa telefónica com o seu homólogo indiano, Subrahmanyam Jaishankar.

Pelo menos 20 soldados morreram do lado indiano e Pequim não indicou quaisquer baixas. Wang disse que a China exigia que a Índia realizasse uma investigação completa e que "punisse severamente" os responsáveis, de acordo com a agência norte-americana Associated Press.