Covid-19

O Ministério da Saúde espanhol anunciou hoje que nas últimas 24 horas há 141 novos casos de covid-19, quase o dobro do número notificado na terça-feira, tendo morrido na última semana 30 pessoas com a doença.

O total de mortes desde o início da pandemia manteve-se nos 27.136, um número que não se altera desde 06 de maio último.

Os 141 novos casos com a doença das últimas 24 horas foram diagnosticados com o teste PCR, o mais eficaz na deteção do novo coronavírus, elevando para 244.683 o total de infetados desde o início da pandemia.