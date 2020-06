Actualidade

Um fogo deflagrou hoje numa habitação da Baixa de Coimbra, incidente que obrigou a mobilizar 17 operacionais para o combate às chamas, disse o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

O alerta para o incêndio, na rua do Almoxarife, no centro histórico da cidade, numa área habitacional e comercial caracterizada por elevado número de edifícios degradados, foi dado às 14:30, disse à agência Lusa a fonte do CDOS de Coimbra.

Às 16:00, ainda se encontravam no local, em trabalhos de rescaldo, os 17 elementos dos Bombeiros Sapadores e dos Bombeiros Volutários de Coimbra, apoiados por cinco viaturas, não sendo ainda possível fazer um balanço das operações.