Incêndios

O presidente da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), Luís Ribeiro, garantiu hoje que as inspeções a meios aéreos de combate a incêndios continuaram a ser feitas, mesmo em confinamento devido à pandemia de covid-19.

"Nós temos feito inspeções aos meios aéreos, mesmo em confinamento [...] para garantir que os meios de combate a incêndios não falham", assegurou Luís Ribeiro, que falava numa audição da Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, na Assembleia da República, em Lisboa.

Questionado sobre os atrasos no licenciamento de meios aéreos para combater os incêndios, o presidente do regulador esclareceu que os atrasos no procedimento de contratação, refletem-se depois no tempo que a ANAC tem para verificar a conformidade desses meios aéreos com a legislação.