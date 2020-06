Actualidade

A Companhia João Garcia Miguel volta aos palcos na terça-feira, 23 de junho, depois de mais de três meses parada, com a estreia da nova produção "Febres de Lisboa", no Teatro Ibérico, anunciou hoje esta estrutura da capital.

A peça "Febres de Lisboa" aborda o papel da imaginação no combate ao isolamento e a relação do homem com a natureza e a cultura, num espetáculo que surge depois de três meses de isolamento e confinamento decretados pelo Governo, no âmbito de medidas restritivas impostas em março para evitar a propagação da covid-29 e que obrigaram à declaração do estado de emergência, com o encerramento da maioria dos serviços, incluindo salas de espetáculo.

A peça, criada com base em textos de Eça de Queiroz, tem por objetivo levar os espectadores a interrogarem-se sobre o panorama social da atualidade, provocado pela pandemia, com foco no isolamento e no que representa, de acordo com o comunicado hoje divulgado pela companhia.