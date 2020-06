Covid-19

O presidente da Reserva Federal norte-americana (Fed) afirmou hoje que a economia dos EUA enfrenta uma recessão profunda com "incerteza significativa" devido à covid-19, garantindo que serão utilizados os meios ao seu dispor para mitigar o impacto.

Jerome Powell, que falava no Congresso nos EUA, garantiu que a Fed vai utilizar todas as ferramentas financeiras disponíveis para mitigar o impacto da pandemia de covid-19, ressalvando que, para já, "é improvável uma recuperação completa".

Durante a sua intervenção, o responsável notou que "a forma como a pandemia atingiu a economia [...] aumentou bastante as desigualdades", notando que as pequenas empresas são as mais afetadas.