Novo Banco

O ministro das Finanças, João Leão, disse hoje no parlamento que o Governo, à semelhança do Presidente da República, também ficou estupefacto com as declarações do presidente executivo do Novo Banco, sobre uma possível nova injeção no banco.

"Se estou estupefacto com as declarações do senhor presidente do Novo Banco? Sim, estamos estupefactos, consideramos que as declarações foram extemporâneas e fora do tempo", disse João Leão em resposta ao deputado do PSD Duarte Pacheco, no debate sobre o Orçamento Suplementar que decorre hoje na Assembleia da República.

A palavra é a mesma que a utilizada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que na segunda-feira declarou ???ter ficado "estupefacto" com a notícia de que o Novo Banco vai precisar de mais capital do que o previsto para este ano devido ao impacto da covid-19.