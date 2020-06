Actualidade

O Facebook anunciou hoje que os utilizadores vão poder desativar todos os anúncios eleitorais e políticos na rede social e no Instagram, medida que arranca primeiro nos Estados Unidos, cujas eleições são no final do ano.

"Os anúncios políticos desempenham um papel importante em todas as eleições e este ano não será exceção", refere a rede social, em comunicado.

"As pessoas têm-nos dito que querem a opção de ver menos anúncios políticos no Facebook e no Instagram", pelo que "estamos agora a disponibilizar" essa possibilidade "como parte dos nossos preparativos para as eleições norte-americanas de 2020", prossegue o Facebook.