O novo ministro das Finanças, João Leão, assegurou hoje que o Governo não vai "interpretar de forma rígida as metas do défice", perante um contexto de incerteza associado às consequências económicas da pandemia de covid-19.

"O nosso compromisso é sobre o programa de estabilização da economia de que precisamos nesta fase. Não vamos interpretar de forma rígida as metas do défice, deixaremos atuar, naturalmente, os estabilizadores automáticos", respondeu João Leão ao deputado do PSD Duarte Pacheco, na discussão sobre o Orçamento Suplementar que decorre hoje no parlamento.

O ministro das Finanças, que tomou posse na segunda-feira depois de ter sido secretário de Estado do Orçamento, afirmou que no contexto atual "haverá ainda uma enorme incerteza", e disse que há uma "enorme preocupação, em todo este período, com a estabilidade das empresas e proteção do rendimento das famílias".