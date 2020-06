OE2020

O presidente do PSD considerou hoje que o Governo cometeu uma "grave falha" ao substituir o ministro das Finanças que elaborou o Orçamento Suplementar antes de o documento ser debatido no parlamento e no meio de uma crise.

No arranque da sua intervenção de fundo, Rio defendeu que o debate do Orçamento Suplementar "fica marcado pela ausência do membro do Governo que conduziu técnica e politicamente a sua elaboração".

"Não faz sentido e é caso único na democracia portuguesa que um ministro das Finanças, depois de elaborar e fazer aprovar em Conselho de Ministros uma proposta de alteração profunda ao Orçamento do Estado, abandone o executivo no dia anterior a ter de o começar a defender no parlamento", afirmou, referindo-se à exoneração de Mário Centeno na segunda-feira.