Covid-19

A secretária executiva da Comissão Económica das Nações Unidas para África (UNECA) disse hoje que a previsão de crescimento para o continente foi revista para 0%, e reconheceu que a estimativa, mesmo assim, é otimista.

"Em março, ainda prevíamos que o continente crescesse 3,2%, o que não era nada de que nos pudéssemos gabar, mas ainda assim era uma expansão, mas depois percebemos que a pandemia atingia todas as economias em todo o lado, e agora prevemos 0%, sabemos que estamos a ser otimistas, e podemos ainda ter de rever", disse Vera Swonge.

Durante o seminário virtual 'Conversas sobre covid-19 e Desenvolvimento', organizado pelo Centro para o Desenvolvimento Global (CGD), a responsável disse que é provável que este valor seja revisto em baixo devido à propagação da pandemia e à evolução das economias parceiras do continente, nomeadamente na China, Europa e Estados Unidos. A conversa com o presidente do CGD, Masood Ahmed, centrou-se na vertente económica do combate à pandemia e na recuperação.