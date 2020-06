Covid-19

O setor das artes alertou hoje para uma "catástrofe cultural" no Reino Unido, devido à crise provocada pela pandemia covid-19, que põe em risco mais de 400 mil postos de trabalho e a sobrevivência de teatros e companhias.

"Sem apoio adicional do governo, estamos a caminhar para uma catástrofe cultural. Se nada for feito, milhares de empresas criativas líderes mundiais deverão fechar as portas, centenas de milhares de empregos serão perdidos e milhares de milhões [de libras] para nossa economia serão perdidos", avisou a presidente da Federação das Indústrias Criativas, Caroline Norbury.

Um estudo realizado pela consultora Oxford Economics para aquela organização estimou que o encerramento de salas de concertos, teatros e outras atividades culturais vão resultar numa queda de receitas de 74 mil milhões de libras (83 mil milhões de euros), até ao final do ano.