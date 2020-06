Actualidade

Oito pessoas ficaram hoje desalojadas após um incêndio ter atingido a cobertura de um edifício de quatro andares na Baixa de Coimbra, disse à agência Lusa uma fonte dos Bombeiros.

"A casa ficou sem condições de habitabilidade", adiantou a fonte, explicando que o fogo afetou o prédio "ao nível das águas-furtadas", deixando os residentes sem energia elétrica.

O incêndio deflagrou num imóvel habitado do centro histórico de Coimbra, na rua do Almoxarife, incidente que obrigou a mobilizar 17 operacionais para o combate às chamas, disse uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).