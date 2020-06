Covid-19

As pessoas com deficiência intelectual, de desenvolvimento ou do espetro do autismo, com grau de incapacidade igual ou superior a 60% comprovado por atestado multiusos estão dispensadas do uso de máscara ou viseira nos locais que genericamente o exigem.

O Governo manifestou-se hoje preocupado com a falta de visibilidade da norma no decreto-lei 10-A de 2020, de medidas excecionais e temporárias no âmbito da pandemia de covid-19, e a qual exceciona as pessoas com graus elevados de deficiência do uso de máscaras e viseiras em locais públicos onde isso é exigido à generalidade dos cidadãos.

Em declarações à Lusa, a secretária de Estado para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes, disse que estas pessoas em particular são aqueles que, em consequência da sua deficiência, "não têm facilidade em compreender a necessidade do uso da máscara".