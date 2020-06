Covid-19

As câmaras do Porto e de Vila Nova de Gaia, bem como operadores de transportes e responsáveis das forças de segurança, querem que o dérbi FC Porto e o Boavista, marcado para a noite de São João, seja adiado.

Numa nota publicada na página oficial da autarquia do Porto com o título "Porto e Gaia reuniram com transportes e polícias para evitar festejos de São João e recomendar adiamento do jogo FC Porto - Boavista", é descrito que estas entidades vão apresentar essa recomendação ao Governo e à Liga Portuguesa de Futebol.

"Não podendo tomar medidas acerca da realização de jogos de futebol ou do funcionamento de determinadas superfícies comerciais, as entidades presentes vão pedir ao Governo que as assuma também, para que a tentação de festejos na noite de São João não venha a comprometer os resultados muito positivos que a região e as duas cidades em particular têm conseguido na luta contra a covid-19", lê-se na publicação.