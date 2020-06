Actualidade

A candidatura da Guarda a Capital Europeia da Cultura 2027 iniciou hoje uma nova fase de presença e de visibilidade na região, com a apresentação da sua sede, localizada no centro histórico da cidade.

A sede da candidatura ocupa um imóvel municipal que está localizado no Paço do Biu, na parte antiga da cidade mais alta do país, onde coexistirão os locais de trabalho da equipa e funcionará um espaço dedicado a pequenas exposições e a eventos pontuais dedicados ao público.

Segundo o presidente da autarquia da Guarda, Carlos Chaves Monteiro, o espaço vem dar nova dinâmica à candidatura que tem o arquiteto Pedro Gadanho como diretor executivo, porque passa a dispor de "um espaço próprio para receber pessoas e interagir com os diversos agentes de desenvolvimento e, principalmente, com os órgãos da candidatura".