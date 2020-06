OE2020

O primeiro-ministro pediu hoje aos parceiros políticos de esquerda no parlamento para que não retrocedam ou marquem passo nesta fase do país e aceitem antes retomar uma relação de renovada estabilidade no horizonte da legislatura.

Esta mensagem de caráter político foi transmitida por António Costa mesmo na parte final do seu discurso que encerrou o debate na generalidade da proposta do Governo de Orçamento Suplementar para 2020.

O primeiro-ministro começou por advertir que, na sequência da crise provocada pela pandemia de covid-19, "ninguém perdoará - em particular os jovens - se o sistema político dispersar energias ou desperdiçar recursos".