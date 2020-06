Actualidade

Quase 1.200 projetos de séries de ficção ou documentário foram admitidos ao concurso de apoio à escrita de argumentos para autores em Portugal, promovido pela plataforma Netflix com o Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA).

De acordo com informação divulgada hoje pelo ICA, a lista de candidaturas admitidas apresenta 1.198 projetos, nomeados apenas com o título - há 18 sem título -, sem identificação da respetiva autoria.

Entre os projetos admitidos estão, por exemplo, "Migrações - Um encontro com a diversidade", "Mil anos de comédias - Histórias de Portugal", "Salazar hip hop" e "Das Brigadas Revolucionárias às Forças Populares de abril (FP25)", mas também uma candidatura intitulada "Cristiano Ronaldo e as sardinhas assadas" e outra com o nome "Ricardo Salgado - Demasiado grande para falir, demasiado grande para julgar".