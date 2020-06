Covid-19

O Governo vai disponibilizar uma verba até três milhões de euros para apoiar estudantes universitários em atividades de investigação científica e estágios formativos em laboratórios, entre 01 de julho e 30 de outubro, indicou hoje o ministério da Ciência.

O apoio será dado através de bolsas de investigação científica e de ação social escolar, ao abrigo da iniciativa "Verão com Ciência", lançada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) no contexto da pandemia da covid-19, em colaboração com a Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), ambas tuteladas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior.

À Lusa, a assessoria de imprensa do ministério adiantou que o total do apoio financeiro a conceder através das bolsas ascende até três milhões de euros, não podendo os beneficiários acumular as duas bolsas.