Actualidade

O Presidente chinês, Xi Jinping, anunciou hoje que decidiu antecipar para este ano o início da construção da sede do Centro para a Prevenção e Controlo de Doenças da União Africana (África CDC) em Adis Abeba, Etiópia.

O anúncio foi feito pelo chefe de Estado chinês durante uma cimeira extraordinária China-África de solidariedade contra a pandemia de covid-19, que decorreu hoje por videoconferência.

"A China iniciará este ano, antes do previsto, a construção da sede do África CDC. A China trabalhará com África para concretizar plenamente a iniciativa de cuidados de saúde adoptada na cimeira do Fórum de Cooperação China-Áfric (FOCAC) de Pequim, acelerar a construção de Hospitais de Amizade China-África e a cooperação entre hospitais chineses e africanos", disse Xi Xinping.