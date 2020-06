Covid-19

Angola registou hoje sete novas infeções de covid-19, todas por contaminação local, e um óbito, elevando para sete mortes, de um total de 155 casos positivos, informou hoje o secretário de Estado para a Saúde Pública.

Franco Mufinda referiu que o óbito se trata de um caso crítico que estava a ser acompanhado há bastante tempo num dos centros de tratamento, salientando que o paciente tinha também outras pré-condições.

Segundo o governante angolano, cinco dos casos positivos são do cordão sanitário do Hoji-Ya-Henda, um de Talatona, contacto de um dos casos e o último do Benfica, cujo vínculo epidemiológico está a ser estudado.