Covid-19

A Venezuela registou 236 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas, o número mais alto desde 13 de março, quando foi detetado o primeiro paciente com covid-19 no país.

O anúncio foi feito pelo Presidente Nicolás Maduro durante uma intervenção televisiva em que anunciou também a morte de mais uma pessoa com coronavírus.

Com os novos casos, o número oficial de pacientes com covid-19 sobe para 3.386, com 28 mortes associadas, tendo 835 pessoas recuperado da doença.