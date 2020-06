Actualidade

A Fundação José Saramago promove uma leitura do romance "Alabardas, alabardas, espingardas, espingardas", pela voz de atores, numa sessão com transmissão 'online', nos dez anos da morte do escritor José Saramago, que se assinalam hoje.

Os três capítulo existentes da derradeira obra, inacabada, do escritor, serão lidos por Tiago Rodrigues, André Levy, Joana Manuel.

"Uma década de saudade, mas não de ausência", sublinha a Fundação José Saramago (FJS), recordando todas as iniciativas relacionadas com o autor português vencedor do Nobel da Literatura e com a sua obra, que têm sido desenvolvidas.